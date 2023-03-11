Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Полиция в сентябре проводила расследование в отношении Джа Морэнта после инцидента с учеником, который поссорился с его сестрой

Полицейское управление Глендейла недавно провело расследование в отношении разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который продемонстрировал пистолет в эфире соцсетей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх