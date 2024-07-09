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Житель Ленобласти планировал сдаться в украинский плен. Но вмешалась ФСБ

Житель Ленобласти планировал сдаться в украинский плен. Но вмешалась ФСБ

Житель Ленобласти планировал сдаться в украинский плен, а потом выступить против русской армии. Его намерения пресекли сотрудники ФСБ России.

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