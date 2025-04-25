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На 10 из 10 свою работу оценивают менее 10% россиян

На 10 из 10 свою работу оценивают менее 10% россиян

По данным hh.ru, только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворенности работой составила 5,3 балла из 10, а наиболее популярной оказалась "четверка" — ее поставили 19% участников опроса.

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