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Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель постарается согласовать и откорректировать те позиции президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучит в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.

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