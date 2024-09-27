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Лента новостей Крыма

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Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый

Какие сокровища хранит Запорожская область – ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. После освобождения всей территории Запорожской области в охране государства будут нуждаться десятки тысяч памятников истории и культуры.

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