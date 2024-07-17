Имя основателя «Митьков» Шагина пропало с выставки в «Манеже» в Петербурге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что имя основателя творческого объединения «Митьки» и художника Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки в Санкт-Петербургском «Манеже» .
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