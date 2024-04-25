Дождались: Fallout 4 вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S — что изменилось и как обновиться бесплатноНативная версия Fallout 4 для Xbox Series X|S и PlayStation 5 получила два режима работы – “Качество” и “Производительность”.
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