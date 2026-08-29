И это клиника, камрады...

Хороший текст. Автор - Юлёк - Бутылёк: Размещено в телеграмме, но поскольку у меня оный не работае, я прочитала это в Перемогах.
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