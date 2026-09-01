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Царьград

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Reuters: Суд Лас-Вегаса признал Дэвиса виновным в убийстве Тупака

Reuters: Суд Лас-Вегаса признал Дэвиса виновным в убийстве Тупака

Суд в Лас-Вегасе признал гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, известного как Keefe D, виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

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