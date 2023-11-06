WP: США не станут развязывать войну из-за победы РФ на Украине

Специалист в сфере политологической науки Джейсон Уиллик указал на тот факт, что Соединённые Штаты не станут вступать в непосредственное противостояние с Российской Федерацией, если та одержит верх в рамках действий на украинской территории.
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