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Байден всячески подыгрывает России в ее энергетической политике — эксперты

Байден всячески подыгрывает России в ее энергетической политике — эксперты

Администрация Джо Байдена с начала своего правления уже совершила ряд серьезных внешнеполитических промахов, сыграв на руку России и Китаю, заявили бывшие сотрудники Госдепа Рассел Берман и Рики Гилл 24 октября в статье для The National Interest.

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