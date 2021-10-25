Байден всячески подыгрывает России в ее энергетической политике — эксперты

Администрация Джо Байдена с начала своего правления уже совершила ряд серьезных внешнеполитических промахов, сыграв на руку России и Китаю, заявили бывшие сотрудники Госдепа Рассел Берман и Рики Гилл 24 октября в статье для The National Interest.