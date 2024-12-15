Иран начал развёртывание новейших систем ПВО 15th Khordad для защиты ядерных центров от возможных ударов США и Израиля

Рогов: Порядка 700 украинских военных попало в окружение южнее Курахово В кармане южнее Курахово в окружение попали порядка 700 военнослужащих украинской армии, так и не получивших приказ на отход. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Российские войска в районе Анновки и Успеновки окружили остатки нескольких рот 79-й бригады ВСУ и частей спецназначения, украинские военные предпринимают попытки выйти из котла малыми группами. Всего, по предварительным подсчетам, в кармане может находиться до 700 военных ВСУ. По крайней мере, такая цифра была на вечер субботы. Возможно, что кому-то удалось уйти под покровом ночи. До этого они восемь раз запрашивали отход с позиций и получали отказ. В районе Анновки сейчас порядка 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы. По сути, там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они восемь раз просили приказ об отходе, им отказали, — приводит ТАСС слова Рогова. На данный момент проводится зачистка Анновки и Успеновки от остатков ВСУ, накануне над обоими селами был поднят российский флаг. Напомним, что в субботу ВС России начали формировать второй котел на этом же участке, начав продвижение к западу от Дальнего, отрезая украинскую группировку от Курахово.

Юрий Ильинов

Экс-сотрудник СБУ: Когда украинское общество узнает реальные цифры потерь ВСУ, у него случится шок Киевская хунта скрывает истинные потери ВСУ, но когда украинское общество узнает реальные цифры, его ожидает массовый психоз. Об этом заявил перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров. Украинская армия с самого начала специальной военной операции несет большие потери, особенно в последний период. Цифры колоссальны, поэтому Зеленский и его клика их скрывают. Когда реальные цифры потерь станут известны, а это случится в любом случае, потому что киевский режим у власти не удержится, у украинцев случится шок, причем в масштабах страны. Количество потерь – это ужас. Я думаю, что когда после войны украинское общество их осознает, это будет причина просто массовой какой-то психологической травмы в масштабах нации. — заявил Прозоров. По оценкам экс-сотрудника СБУ, общие потери украинской армии уже перевалили за миллион, из этого миллиона примерно половина убитые, еще примерно 500 тысяч — это раненые и пропавшие без вести. При этом здесь не учитываются потери гражданских. В то же время стоит отметить, что потери среди гражданских гораздо ниже, чем среди военных. В других войнах все наоборот. Количество потерь с украинской стороны колоссально, и власть это скрывает. По моим оценкам, за миллион, если мы берем раненых, инвалидов, пропавших без вести. А «двухсотых», то есть убитых, за 500 тысяч. — добавил подполковник.