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Царьград

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Два землетрясения у берегов Камчатки: магнитуда 5,1 и 4,6 ощутили жители

Два землетрясения у берегов Камчатки: магнитуда 5,1 и 4,6 ощутили жители

Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 произошли в Авачинском заливе близ Камчатки. Эпицентры находились в 68 км от Петропавловска-Камчатского на глубине более 55 км.

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