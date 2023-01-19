Появились данные, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов осуществлял активные контакты со спецслужбами Соединенных Штатов, прикрываясь прохождением лечения в одном из медицинских учреждений США.
Появились данные, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов осуществлял активные контакты со спецслужбами Соединенных Штатов, прикрываясь прохождением лечения в одном из медицинских учреждений США.
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