Общественная служба новостей

1 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Опять бла-бла-бла . И озабоченность !В МИД РФ предупре...
  • Бендер Задунайский
    Дурак .Минобороны Чехии ...
  • Сергей Oблезов
    Ёся ты идиот! Шансы дают оступившимся, а предателям Родины его не дают их уничтожают! Ибо предавший единожды, сделает...Пригожин призвал ...

WSJ: Глава ГУР Украины Буданов завел контакты с разведкой США

WSJ: Глава ГУР Украины Буданов завел контакты с разведкой США

Появились данные, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов осуществлял активные контакты со спецслужбами Соединенных Штатов, прикрываясь прохождением лечения в одном из медицинских учреждений США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх