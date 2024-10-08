В Госдуме рассказали, на кого будут рассчитаны и когда заработают новые программы льготной ипотеки

В приоритете – специалисты критически важных отраслей Новые программы льготной ипотеки в России заработают не раньше первой половины 2025 года и будут рассчитаны прежде всего на специалистов, которые заняты в критически важных отраслях.
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