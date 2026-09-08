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Водительские права в «Максе» получат силу оригинала. Про пластик можно забыть?

Водительские права в «Максе» получат силу оригинала. Про пластик можно забыть?

Российским водителям с 8 сентября разрешили предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер «Макс».

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