ИИХФ не указало Россию в числе самых титулованных сборных чемпионатов мира

В ИИХФ не стали лишний раз упоминать сборную России, из-за чего допустили грубую ошибку. Вчера, 10 мая, на первенстве мира по хоккею прошел матч первого тура, в котором команда Швеции встречалась со сборной США.
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