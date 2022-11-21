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Энтони Дэвис: «Лейкерс» полны уверенности в собственных силах»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о настрое в команды после победы над «Сперс» (123:92), которая стала третьей подряд.

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