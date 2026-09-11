Жулин назвал двух российских футболистов, которые соответствуют по звездности Трусовой и Валиевой

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил мнение, что футбол и фигурное катание в равной степени вызывают интерес у россиян, а также назвал главных звезд в обоих видах спорта.
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