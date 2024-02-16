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Новости Тамбова

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Жителям 4 улиц Тамбова 16 февраля отключат электричество

Жителям 4 улиц Тамбова 16 февраля отключат электричество

В последний перед выходными рабочий день жители нескольких улиц Тамбова останутся без электричества. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 16 февраля временно прекратят электроснабжение по ряду адресов.

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