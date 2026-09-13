Түбән Кама мэры БПЛАдан зыян күргән йортларда яшәүчеләр өчен телефон номерларын күрсәтте

Түбән Кама мэры Радмир Беляев дошман пилотсыз очкычлары һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән йортларда яшәүчеләр өчен телефон номерларын күрсәтте.
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