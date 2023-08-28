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Елизавета Туктамышева: «В моих планах сделать короткую программу из танго La cumparsita»

– Ты говорила, что для короткой программы будет использована наработка из предыдущих показательных.  – В моих планах сделать короткую из танго La cumparsita.

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