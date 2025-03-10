Протоиерей Николай Балашов: на Украине раскрылись врата ада

На Украине раскрылись врата ада, только так можно считать решение Киева вскрыть мощи Киево-Печерских святых, заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, сообщает 10 марта РИА Новости.
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