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stopgame

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Star Wars Zero Company: Видеообзор

Star Wars Zero Company: Видеообзор

Пошаговая XCOM-лайк тактика во вселенной «Звёздных войн»? В такое мы играем, особенно учитывая, что за разработку отвечали бывшие сотрудники Firaxis, до этого отметившиеся грандиозной XCOM 2 и социально-дружелюбной Marvel’s Midnight Suns, а издатель в лице EA отвалил нормально так денег на производство.

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