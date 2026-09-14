Star Wars Zero Company: Видеообзор

Пошаговая XCOM-лайк тактика во вселенной «Звёздных войн»? В такое мы играем, особенно учитывая, что за разработку отвечали бывшие сотрудники Firaxis, до этого отметившиеся грандиозной XCOM 2 и социально-дружелюбной Marvel’s Midnight Suns, а издатель в лице EA отвалил нормально так денег на производство.