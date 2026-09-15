Путин обсудил с Поповой вакцинацию от гриппа в России

Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию против гриппа в сентябре-октябре для формирования иммунитета. Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным подчеркнула, что Россия выделяет бюджетные средства для прививки более половины населения.
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