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Царьград

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Путин обсудил с Поповой вакцинацию от гриппа в России

Путин обсудил с Поповой вакцинацию от гриппа в России

Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию против гриппа в сентябре-октябре для формирования иммунитета. Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным подчеркнула, что Россия выделяет бюджетные средства для прививки более половины населения.

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