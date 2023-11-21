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МЧС: еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян доставлены в Россию

МЧС: еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян доставлены в Россию

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России распространила сообщение, в котором говорится, что в Москве совершил посадку спецборт МЧС с очередной группой россиян, эвакуированных из сектора Газа .

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