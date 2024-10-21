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Царьград

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Ошибка Генштаба. Ответить за Курщину должны генералы. Подоляка о ВСУ и русских героях

Ошибка Генштаба. Ответить за Курщину должны генералы. Подоляка о ВСУ и русских героях

Со временем, всё в вопросе наката на Курскую область будет расставлено по местам. Расследование, наверняка, уже проводится.

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