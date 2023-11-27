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За рулем

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Пьяный, без прав, с шестью (!) пассажирами: случай в Хакасии

Пьяный, без прав, с шестью (!) пассажирами: случай в Хакасии

В одну из недавних ночей наряд ДПС на улице Советской в Черногорске (Республики Хакасия) решил проверить документы у водителя Audi A4, однако тот решил не останавливааться, и полиция начала преследование.

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