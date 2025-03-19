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Сотрудники полиции на суде рассказали о шоке от вида тела Марадоны

Сотрудники полиции на суде рассказали о шоке от вида тела Марадоны

Сотрудники полиции, выступившие в суде в Аргентине свидетелями по делу о смерти всемирно известного футболиста, чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, рассказали о шоке, который они испытали при виде тела спортсмена.

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