Роскосмос подтвердил готовность МКС принять "Союз МС-29"

Экипаж МКС готовится встретить корабль "Союз МС-29", стартовавший с Байконура. Командир Сергей Кудь-Сверчков и другие космонавты выражают поддержку Петру Дуброву, Анне Кикиной и астронавту NASA Анилу Менону перед стыковкой, намеченной на 20:56 мск.
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