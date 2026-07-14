Роскосмос подтвердил готовность МКС принять "Союз МС-29"

Экипаж МКС готовится встретить корабль "Союз МС-29", стартовавший с Байконура. Командир Сергей Кудь-Сверчков и другие космонавты выражают поддержку Петру Дуброву, Анне Кикиной и астронавту NASA Анилу Менону перед стыковкой, намеченной на 20:56 мск.