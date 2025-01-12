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Царьград

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Сорвано вторжение в Белгородчину: Грандиозный доклад Белоусова Путину. ВСУ сдали важнейшие сёла. "Полное освобождение" Курщины "отменяется"

Сорвано вторжение в Белгородчину: Грандиозный доклад Белоусова Путину. ВСУ сдали важнейшие сёла. "Полное освобождение" Курщины "отменяется"

В последние дни после провальных попыток "контрнаступа" ВСУ на Большое Солдатское многие отметили, что Киев стал засылать куда меньшие резервы на Курщину, чем обычно.

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