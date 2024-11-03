БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Украине удаётся на общественных началах комплектовать мощнейшие в мире дроновые подразделения?

Как Украине удаётся на общественных началах комплектовать мощнейшие в мире дроновые подразделения?

Что известно об украинской школе аэроразведки под названием «Должик»? Быть может, эта история отчасти даст понять, насколько серьёзно на Украине организовано это дело, особенно если учесть, что упомянутая учебная база в Днепропетровске уже успела подготовить более 8 тыс.

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Комментарии
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Все должны выстроиться в очередь: Пинчук - &quot;Должик&quot; по всей окраине - дроноводы в плену, с бессрочной отсидкой в россиийских зонах. Кому не повезет - кладбище &quot;окраина&quot;.
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