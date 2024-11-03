Как Украине удаётся на общественных началах комплектовать мощнейшие в мире дроновые подразделения?

Что известно об украинской школе аэроразведки под названием «Должик»? Быть может, эта история отчасти даст понять, насколько серьёзно на Украине организовано это дело, особенно если учесть, что упомянутая учебная база в Днепропетровске уже успела подготовить более 8 тыс.