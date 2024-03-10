Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности РФ к новым вирусам

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив По данным ведомства, тема "болезни X" "регулярно появляется в информационном пространстве и выгодна крупным фармкомпаниям, в том числе благодаря памяти о пандемии коронавируса" МОСКВА, 9 марта.
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