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Закон и Порядок

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  • Ирина Тютюгина
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Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности РФ к новым вирусам

Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности РФ к новым вирусам

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив По данным ведомства, тема "болезни X" "регулярно появляется в информационном пространстве и выгодна крупным фармкомпаниям, в том числе благодаря памяти о пандемии коронавируса" МОСКВА, 9 марта.

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