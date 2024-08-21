Страховщики готовы к запуску ОСГОП для такси

1 сентября 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий распространение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на перевозки легковыми такси и к настоящему времени страховое сообщество готово к осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси.
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