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RT Russia

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Путин заявил о росте нефтегазовых доходов России

Путин заявил о росте нефтегазовых доходов России

Президент России Владимир Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России. «Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором», — цитирует его РИА Новости.

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