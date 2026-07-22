Путин заявил о росте нефтегазовых доходов России

Президент России Владимир Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России. «Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором», — цитирует его РИА Новости.
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