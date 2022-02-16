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Звездопад: актера из «Дня рождения буржуя» госпитализировали в психбольницу

Звездопад: актера из «Дня рождения буржуя» госпитализировали в психбольницу

Некогда секс-символа российского кино 57-летнего Валерия Николаева, известного по ряду киноролей, а также исполнившего бессловесную роль призывника Лехи в клипе на одноименный хит Алены Апиной вынуждены были забрать в психиатрическую клинику.

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