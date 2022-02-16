Звездопад: актера из «Дня рождения буржуя» госпитализировали в психбольницу

Некогда секс-символа российского кино 57-летнего Валерия Николаева, известного по ряду киноролей, а также исполнившего бессловесную роль призывника Лехи в клипе на одноименный хит Алены Апиной вынуждены были забрать в психиатрическую клинику.
Некогда секс-символа российского кино 57-летнего Валерия Николаева, известного по ряду киноролей, а также исполнившего бессловесную роль призывника Лехи в клипе на одноименный хит Алены Апиной вынуждены были забрать в психиатрическую клинику.
Свежие комментарии