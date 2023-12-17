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Юрий Джоркаефф: «Учитывая то, что Месси сделал на ЧМ, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз»

Юрий Джоркаефф: «Учитывая то, что Месси сделал на ЧМ, его «Золотой мяч» заслужен тысячу раз»

Месси, сейчас выступающий за «Интер Майами», получил «Золотой мяч» по итогам сезона, в ходе которого стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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