Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

240 подписчиков

Нашли у озера спустя неделю. В Ростове простились с пропавшей помощницей юриста

Нашли у озера спустя неделю. В Ростове простились с пропавшей помощницей юриста

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи В Ростове-на-Дону простились с 38-летней женщиной, которая пропала в начале июля, а спустя более недели была найдена мертвой возле озера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии