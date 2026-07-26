Нашли у озера спустя неделю. В Ростове простились с пропавшей помощницей юриста

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи В Ростове-на-Дону простились с 38-летней женщиной, которая пропала в начале июля, а спустя более недели была найдена мертвой возле озера.
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