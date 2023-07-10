Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги
«Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы»: Польский журнал Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Типично провокационная статья. В "платных нападениях", которые есть обязательная составная часть всех цветны революций объединились "беженцы" всех стран. И местные сволочи в том числе. Так что, нечего и вычленять из них какую-то группу. Стоит ли разбираться в сортах дерьма продажного? Весьма грубо сработанная провокационная статья. В стиле "Дела Дрейфуса".
Свежие комментарии