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Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги

Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги

«Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы»: Польский журнал Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Типично провокационная статья. В &quot;платных нападениях&quot;, которые есть обязательная составная часть всех цветны революций объединились &quot;беженцы&quot; всех стран. И местные сволочи в том числе. Так что, нечего и вычленять из них какую-то группу.  Стоит ли разбираться в сортах дерьма продажного? Весьма грубо сработанная провокационная статья. В стиле &quot;Дела Дрейфуса&quot;.
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