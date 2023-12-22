Тренер ЦСКА Фёдоров – о поражении СКА: «Играем волнами»

Встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу подопечных Романа Ротенберга. Команде не хватило спортивной злости, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер московского клуба ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором армейцы проиграли СКА со счётом 6:2.