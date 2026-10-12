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Мировое обозрение

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В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв

Главное в тезисах: Взрыв в Днепропетровске: 12 октября, около 15:24, в городе прогремел взрыв — данные подтверждает украинское издание «Общественное.

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