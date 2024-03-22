Владимир Корнилов: Российский народ сплотится после терактов. Неужели организаторы не понимают?

Неужели организаторы теракта в Москве думали, что своими действиями они запугают российский народ?! Неужели они не извлекли уроков из не такой уж и давней истории, когда в России гибли заложники Норд-Оста и Беслана? Неужели они не понимают, что русские люди только сплотятся и ответят настолько мощно, что всем мало не покажется? Причем никому — ни тем, кто непосредственно организовывал этот теракт, ни тем, кто из-за морей спонсировал и покровительствовал ему.