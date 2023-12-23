Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы Президента России

Зоя Копань

У них что молодых вообще нет? КПРФ вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой партией, но возраст делает свое дело! Даже Путин считается человеком в возрасте, но энергичен, в памяти, и ещё потянет президентский срок!