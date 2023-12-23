В субботу в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири" состоялся 3-й этап XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации.
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы Президента России
Комментарии
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Зоя Копань
У них что молодых вообще нет? КПРФ вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой партией, но возраст делает свое дело! Даже Путин считается человеком в возрасте, но энергичен, в памяти, и ещё потянет президентский срок!
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18 час.
Валентин Воробьев
Выбирать президента РФ не шуточки шутить. За Путина! Коня на переправе не меняют. Точка.
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7 час.
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