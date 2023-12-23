Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    С газетой,что-ли? Нет,это не моё.Нержавеющий Стали...
  • валерий двойнишников
    Эмилька по ходу ты приход поймал? Поздравляю, но это не надолго. "Завтра  будет хуже чем вчера"Нержавеющий Стали...
  • Александр
    С каких пор могила у кремлёвской стены стала помойкой?Нержавеющий Стали...

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы Президента России

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы Президента России

В субботу в подмосковном оздоровительном комплексе "Снегири" состоялся 3-й этап XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
У них что молодых вообще нет? КПРФ  вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой партией, но возраст  делает свое дело! Даже Путин считается человеком в возрасте, но энергичен, в памяти, и ещё потянет президентский  срок!
Ответить
18 час.
Валентин Воробьев
Выбирать президента РФ не шуточки шутить. За Путина! Коня на переправе не меняют. Точка.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх