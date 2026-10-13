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Тульские новости

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В Туле состоялась читка пьесы «Она носила белый бант»

В Туле состоялась читка пьесы «Она носила белый бант»

Пьеса молодого рязанского драматурга Артёма Абросимова победила в номинации «Нежный возраст» конкурса «РУДРАМА», в этом году на конкурс поступило 238 работ от авторов из России, Беларуси, Грузии и Португалии.

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