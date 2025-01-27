27 января в 11:00 в фойе Дворца культуры "Победа" состоится мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда.
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27 января в 11:00 в фойе Дворца культуры "Победа" состоится мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда.