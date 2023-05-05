Мэра Одессы арестовали по обвинению в завладении бюджетными средствами

По оценкам экспертов Украина считается одним из самых коррумпированных государств в мире. Однако сообщения о расследованиях, арестах, тем более реальных наказаниях вороватых чиновников разного уровня в украинском медиапространстве появляются очень редки.
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