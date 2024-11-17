Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +11°, облачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°, облачно• Саки: +11°, облачно• Бахчисарай: +11°, облачно• Джанкой: +11°, облачно• Судак: +10°, дождь• Феодосия: +10°, пасмурн.
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