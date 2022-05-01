В конгресс США внесли резолюцию об использовании американских военных для защиты Украины

Член палаты представителей, республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер внёс в конгресс США проект резолюции, в котором предлагается задействовать американских военных на Украине в случае применения Россией оружия массового поражения на территории этой страны.
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