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Русская весна

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В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в «чувствительные зоны конфликта», что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico.

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