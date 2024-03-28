В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в «чувствительные зоны конфликта», что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico.