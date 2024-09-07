9 сентября к отправке в зону СВО готовится очередная машина с гуманитарной помощью. ⚡️⚡️⚡️ Собираем индивидуальные наборы (предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, медикаменты и т.
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9 сентября к отправке в зону СВО готовится очередная машина с гуманитарной помощью. ⚡️⚡️⚡️ Собираем индивидуальные наборы (предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, медикаменты и т.